У Києві зняли серіал з альтернативними фіналами кожної серії

У Києві зняли перший інтерактивний серіал «Освітній герой».

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що цей проєкт створила команда «Освітнього Хабу міста Києва», яка надихнулась гучним серіалом з множинним вибором «Чорне дзеркало» від компанії Netflix.

«На відміну від звичайних відео лекцій, кожна серія – це одночасно і цікавий квест, і комп’ютерна гра, і змагання з самим собою. Унікальність серіалу в тому, що глядач самостійно обирає дії одного з героїв із декількох варіантів, що приводить до різних фіналів у кожній серії. Ми продовжуємо створювати освітні продукти в інноваційному форматі Edutainment, у якому поєднуються навчання та розваги. Адже у сучасному світі люди з одного боку постійно потребують нових знань, а з іншого – перевантажені інформацією і прагнуть більш легкого контенту. Саме тому ми пропонуємо розважатись з користю», – розповів директор КНП «Освітня агенція міста Києва» Бадрі Лолашвілі.

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Стати головним героєм першого інтерактивного серіалу «Освітній герой» можна безкоштовно на порталі Освітнього Хабу міста Києва . Глядачі зможуть спробувати отримати три мільйони гривень на свій проєкт, здійснити успішні продажі та досягти правильного виконання завдань від підлеглих. На порталі Освітнього хабу ви можете продовжити опановувати soft skills.

Усі матеріали, розміщені на сайті, доступні безкоштовно.