Сколіоз, друге підборіддя і втрата волосся: "віддалений" працівник через 25 років

Гібридний режим роботи - що поєднує офіс і дистанційну зайнятість - може позначитися на здоров'ї людей.

Платформа з пошуку роботи DirectlyApply показала, які наслідки чекають «віддалених» працівників, якщо ті не змінять свої повсякденні звички.

Її творці запросили групу клінічних психологів і фітнес-експертів, щоб вивчити, як "удальонка" впливає на людину фізично і психологічно. Фахівці пояснили, які зміни відбудуться при такому режимі роботи через 25 років. В результаті з'явилася Сьюзан - модель типового віддаленого працівнника майбутнього, на якій вони детально розбирають всі негативні наслідки.

Так, постійне перебування перед монітором викликає «синдром комп'ютерного зору», при якому очі стають сухими і запаленими, а зір - замутненим. Крім того, на білках почнуть з'являтися червоні плями, а під очима - великі синці.

Нестача фізичної активності і сидіння в неправильній позі призведуть до викривлення хребта, болів в спині і шиї, ожиріння і «tech neck» (ефект від постійного переглядання мобільних пристроїв і планшетів): шкіра не шиї обвисне, з'явиться друге підборіддя. Від постійної роботи на клавіатурі деформуються кисті рук. Брак вітаміну D спричинить втрату волосся, шкіра зблідне, стане тьмяною і покриється зморшками.

Зрештою, людина, що працює дистанційно, постійно перебуватиме в стресі, спричиненому режимом і відсутністю особистих контактів. Від цього, у свою чергу, підвищиться кров'яний тиск, а стан здоров'я ще більше погіршиться.

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Щоб зберегти його, автори дослідження радять дотримуватися кількох правил. Важливо підтримувати постійний режим роботи, регулярно виконувати фізичні вправи і час від часу виходити на вулицю, щоб відновитися після дня, проведеного за комп'ютером.

«Дотримуватися одного способу життя і рівня продуктивності необхідно для підтримки емоційного здоров'я за умови дистанційної роботи. Рутина дає нам можливість керувати своїм часом і підтримувати нашу увагу. Подумайте про те, як ви хочете керувати своїм часом і що буде найкраще працювати у більш широкому контексті вашого життя», - зазначає психолог Рейчел Аллан.