Помер композитор Енніо Морріконе
Укрінформ
Відомий італійський композитор Енніо Морріконе помер у віці 91 року.
Про це повідомляє Independent.
«Композитор Енніо Морріконе помер у віці 91 року», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, смерть музиканта наступила через наслідки падіння: кілька днів тому він зламав стегнову кістку.
Енніо Морріконе в основному писав музику для кіно та телебачення. У 2007 році він отримав "Оскар" за видатні заслуги у кінематографі, а в 2016 - за кращу музику у фільмі «Мерзенна Вісімка».
Крім премій кіноакадемії Морріконе також є лауреатом Золотого глобуса, BAFTA та інших премій у сфері культури.