Помер композитор Енніо Морріконе

Відомий італійський композитор Енніо Морріконе помер у віці 91 року.

Про це повідомляє Independent.

«Композитор Енніо Морріконе помер у віці 91 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, смерть музиканта наступила через наслідки падіння: кілька днів тому він зламав стегнову кістку.

Енніо Морріконе в основному писав музику для кіно та телебачення. У 2007 році він отримав "Оскар" за видатні заслуги у кінематографі, а в 2016 - за кращу музику у фільмі «Мерзенна Вісімка».

Крім премій кіноакадемії Морріконе також є лауреатом Золотого глобуса, BAFTA та інших премій у сфері культури.