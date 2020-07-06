Науковці довели, що тварини можуть передчувати землетруси

Група європейських науковців довела, що тварини можуть передчувати наближення землетрусу - раніше це було лише припущенням.

Про це повідомляє Phys Org.

Як зазначається, дослідники Інституту поведінки тварин Макса Планка та Центру вивчення колективної поведінки в Університеті Констанци вивчали, чи дійсно корови, вівці та собаки можуть відчувати ранні ознаки землетрусів. Для цього вони прикріпили датчики до свійських тварин у сейсмічно активному районі у Північній Італії та фіксували їх пересування протягом кількох місяців.

Здобуті дані показують, що тварини були незвично неспокійними за лічені години до початку землетрусу. Причому, чим ближче тварина до епіцентру, тим раніше вона починала реагувати на поштовхи.