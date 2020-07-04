В Пуерто-Рико сталися два землетруси магнітудою до 5,3

Два сильних підземних поштовхи сталися в п'ятницю в Пуерто-Рико, спричинивши руйнування будинків.

Про це повідомляє ABC News.

"Поштовх магнітудою 5,3 мав епіцентр на південному заході біля острова", - йдеться в повідомленні з посиланням на Геологічну службу США.

Як уточнили сейсмологи, епіцентр був зафіксований на глибині близько 3 кілометрів.

За кілька годин до цього в Пуерто-Рико також стався поштовх, магнітуда якого становила 4,9.

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Про жертви наразі не повідомляється, однак відомо про зсуви на поверхні землі, а також руйнування окремих будівель.

Нагадаємо: Пуерто-Рико перебуває у зоні сейсмологічної активності. Лише на початку січня в цій країні стався землетрус магнітудою 6,4, який призвів до загибелі однієї людини та завдав збитків на мільйони доларів США.

Фото: АА