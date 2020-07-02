П’ять прем’єр: комунальні театри Києва виходять із карантину

Київські комунальні театри розпочинають новий сезон: вони відкриються показом п’яти прем’єр.

Про це повідомила директор Департаменту культури Діана Попова, інформує пресслужба КМДА.

Першим планує театр «Актор» зіграти виставу «Приємна несподіванка» 12 липня, а останнім відкриватиме сезон Київський національний академічний театр оперети – 1 жовтня Гала-концертом в оновленій глядацькій залі.

За словами Попової, насамперед відбудуться вистави, які було скасовано через початок пандемії COVID-19, і на які кияни не мали змоги потрапити в березні.

«Ми з усією відповідальністю підходимо до відновлення їхньої роботи. Дотримання соціальної дистанції у залах – не жарт, глядачі дійсно сидітимуть на відстані один від одного. Деякі театри скасують антракти, аби мінімізувати спілкування людей та їхнє скупчення, вимірюватимуть температуру акторам і відвідувачам. Наявність маскового режиму та встановлення санітайзерів навіть не обговорюються – це вже є нормою», – зазначила Попова.

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Театральний сезон розпочнеться п’ятьма прем’єрами, які підготували Київський академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра, Київський академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва, Київський камерний театр «Дивний замок», театр «Романс» і Київський академічний театр ляльок.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Нині в країні діє адаптивний карантин до 31 липня.

На головному фото: Київський театр оперети, фото: ua.discover.net.ua