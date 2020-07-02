На Житомирщині знімають кіно про 30-ту бригаду ім. Князя Острозького
Фото
Укрінформ
На Житомирщині почали знімати фільм «Щит з острогою» про 30-ту окрему механізовану бригаду ім. князя Костянтина Острозького.
Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.
«Знято перші кадри документальної стрічки про 30-ту окрему механізовану бригаду імені князя Костянтина Острозького», - зазначається у повідомленні.
У бригаді пообіцяли, що найближчим часом покажуть перший відеоанонс стрічки.
30-та окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького дислокується у Новограді-Волинському на Житомирщині.
Фото: @30brigade