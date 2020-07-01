Творці "Толоки" оголосили нову дату виходу стрічки в прокат

Команда фільму «Толока» оголосила нову дату виходу стрічки в кінотеатральний прокат.

Про це повідомляється на сайті Держкіно.

«Фільм з’явиться у кінотеатрах вже 20 серпня цього року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, прем’єра стрічки відбулася 10 березня, проте вона не вийшла в прокат через закриття кінотеатрів в Україні на карантин буквально в день запланованого релізу.

Романтична балада «Толока» створена компанією «Іллєнко Фільм» за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Режисер, автор сценарію та співпродюсер фільму - Михайло Іллєнко. Спродюсували картину також Пилип Іллєнко, Маріанна Новікова, Андрій Різоль, Максим Асадчий, Олег Щербина, Юлія Чернявська та Віталій Шереметьєв. Прокатом стрічки займається компанія Ukrainian Film Distribution.

За задумом режисера, першими глядачами «Толоки» стали військовослужбовці та мирне населення зони проведення Операції об’єднаних сил. Допрем’єрний тур картини зоною ООС пройшов восени 2019 року за підтримки Українського культурного фонду. Михайло Іллєнко та актори стрічки відвідали більше двадцяти міст та селищ Донецької та Луганської областей.

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Напередодні старту прокату команда фільму оголосила про спільний проєкт із фондом «Повернись живим», за умовами якого 7 гривень з кожного квитка на «Толоку» будуть перераховані фонду і спрямовані на допомогу армії.

В основі фільму - балада Тараса Шевченка про те, як закохалися в Катерину троє козаків. Свій вибір вона довірила долі: пообіцяла стати дружиною тому, хто визволить з полону її брата. Двоє з трьох козаків загинули, намагаючись виконати умови договору, третьому вдалося врятувати брата, але той виявився не братом, а її коханим… Чекати «брата» Катерині, за сюжетом, доведеться не одне століття, не старіючи та не втрачаючи надії. Ця розповідь, наче притча, проходить крізь історію України, відтворюючи її драматичні та героїчні епізоди. Кожне випробування руйнує хату Катерини. Але вона вперто, як і багато поколінь українців, знову й знову зводить її з руїн.