На Kickstarter збирають гроші на створення парфумів із запахом космосу

На Kickstarter збирають гроші на створення парфумів із запахом космосу

Відео
Укрінформ
На платформі Kickstarter почався збір грошей на створення парфумів Eau de Space із запахом космосу.

Про це повідомляє CNN.

«На платформі Kickstarter почався збір коштів на проєкт Eau de Space - парфумів із запахом космосу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей запах Національне аерокосмічне агентство США визначило ще десять років тому.

За словами керівника проєкту Eau de Space Мета Річмонда, ще у 2008 році NASA найняло хіміка Стіва Пірса для хімічного синтезу запаху космосу - з його допомогою агентство хотіло тренувати своїх астронавтів.

Тепер Річмонд має намір зібрати кошти, щоб випустити парфуми з цим запахом. Головною метою проєкту є залучення молоді до вивчення природничих наук через «навчання на досвіді».

Читайте також: NASA може відправити зонд до найбільшого супутника Нептуна

Як повідомлялося, Kickstarter - сайт для залучення грошових коштів на реалізацію творчих, наукових і виробничих проєктів за схемою краудфандінга (тобто добровільних пожертвувань). Kickstarter фінансує різноманітні проєкти, такі як створення фільмів незалежного кінематографа США, коміксів, відеоігор, музики та інші.

Фото: CNN

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-