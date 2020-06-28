На Kickstarter збирають гроші на створення парфумів із запахом космосу
Про це повідомляє CNN.
«На платформі Kickstarter почався збір коштів на проєкт Eau de Space - парфумів із запахом космосу», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, цей запах Національне аерокосмічне агентство США визначило ще десять років тому.
За словами керівника проєкту Eau de Space Мета Річмонда, ще у 2008 році NASA найняло хіміка Стіва Пірса для хімічного синтезу запаху космосу - з його допомогою агентство хотіло тренувати своїх астронавтів.
Тепер Річмонд має намір зібрати кошти, щоб випустити парфуми з цим запахом. Головною метою проєкту є залучення молоді до вивчення природничих наук через «навчання на досвіді».
Як повідомлялося, Kickstarter - сайт для залучення грошових коштів на реалізацію творчих, наукових і виробничих проєктів за схемою краудфандінга (тобто добровільних пожертвувань). Kickstarter фінансує різноманітні проєкти, такі як створення фільмів незалежного кінематографа США, коміксів, відеоігор, музики та інші.
Фото: CNN