На Kickstarter збирають гроші на створення парфумів із запахом космосу

Про це повідомляє CNN.

«На платформі Kickstarter почався збір коштів на проєкт Eau de Space - парфумів із запахом космосу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей запах Національне аерокосмічне агентство США визначило ще десять років тому.

За словами керівника проєкту Eau de Space Мета Річмонда, ще у 2008 році NASA найняло хіміка Стіва Пірса для хімічного синтезу запаху космосу - з його допомогою агентство хотіло тренувати своїх астронавтів.

Тепер Річмонд має намір зібрати кошти, щоб випустити парфуми з цим запахом. Головною метою проєкту є залучення молоді до вивчення природничих наук через «навчання на досвіді».

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Як повідомлялося, Kickstarter - сайт для залучення грошових коштів на реалізацію творчих, наукових і виробничих проєктів за схемою краудфандінга (тобто добровільних пожертвувань). Kickstarter фінансує різноманітні проєкти, такі як створення фільмів незалежного кінематографа США, коміксів, відеоігор, музики та інші.

Фото: CNN