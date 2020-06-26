У Львівській філармонії вшанують пам'ять Василя Сліпака онлайн-концертами

Про це Укрінформу повідомила пресслужба Львівської національної філармонії.

"Завершать вікенд трансляцій дві події пам’яті видатного українця – Василя Сліпака. Перший концерт матиме назву «Молитва для Василя». У виконанні Олени Мацелюх (орган), Камерного хору «Gloria», які виступлять під орудою Володимира Сивохіпа, прозвучать духовні твори композиторів ХХ-ХХІ століття: Петеріса Васкса, Едварда Елґара та Арво Пярта. Розпочнеться він 29 червня о 18.00. А о 19.30 цього ж дня у виконанні відомого львівського подружжя піаністів, Оксани Рапіти та Мирослава Драгана, прозвучить відома композиція французького митця ХХ століття – «Видіння Аміня» («Visions de l’Amen») для двох фортепіано Олів’є Мессіана", - повідомили у пресслужбі філармонії.

Відбудуться ці концерти в межах ІV Відкритого міжнародного музичного маратону пам’яті Василя Сліпака. Щорічно він символічно проводиться в останні дні червня, адже саме 29 червня снайперська куля забрала життя Героя.

Також усі концерти будуть транслюватися і на офіційній Facebook-сторінці філармонії. Детальну програму подій можна знайти на офіційному сайті Львівської національної філармонії.