У Києві триває виставка робіт Сальвадора Далі, які "символізують гріхи"

У Києві у галереї аукціонного дому “Золотий перетин” до 26 червня триває виставка Сальвадора Далі “Пустотливі сни Пантагрюеля”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це повне зібрання серії Пантагрюель Сальвадора Далі. Це лімітований тираж – 50 примірників, підписаних і пронумерованих особисто Далі… Він придбав цю колекцію досить давно, потім у всіх найбільших аукціонних домах світу відбувалися продажі цієї серії. І досить часто в когось не вистачало якихось робіт. Наша серія в даному випадку повна, це 25 робіт, які символізують гріхи”, - сказав співвласник аукціонного дому «Золотий Перетин» мистецтвознавець Михайло Василенко.

Роботи Далі було створено за мотивами роману “Гаргантюа і Пантагрюель” французького письменника Франсуа Рабле. За його словами, це серія Далі, у якій елементи його робіт, написаних раніше, доповнюють гравюри про людські пороки.

В умовах пандемії виставка буде частково обмежена – у залі одночасно можуть перебувати не більше 12 осіб. Обов’язковою умовою для відвідування виставки є наявність маски. Вхід на виставку безкоштовний.

До проєкту було видано однойменний каталог, який можна придбати в аукціонному домі "Золотий перетин".

Фото: People