Джамала вдруге стала мамою

Джамала вдруге стала мамою

Укрінформ
Українська співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала народила другого сина.

Про це вона повідомила в Instagram

Як відомо, 27 березня 2018 року Джамала народила первістка - сина Еміра-Рахмана.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-