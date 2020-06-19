Помер іспанський письменник Карлос Руїс Сафон

Іспанський письменник Карлос Руїс Сафон помер у Лос-Анджелесі на 56-му році життя.

Про це повідомляє The Guardian.

«Карлос Руїс Сафон, іспанський автор міжнародних бестселерів, зокрема роману «Тінь вітру», помер у віці 55 років», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останні два роки романіст боровся з колоректальним раком.

Карлос Руїс Сафон був одним з найпопулярніших сучасних письменників. У світі продано понад 38 мільйонів екземплярів його книжок.

Загалом Сафон написав вісім романів. Його твори перекладені більш як 40 мовами.