Церемонія вручення премії "Emmy" відбудеться 20 вересня
Укрінформ
Церемонія вручення нагороди телеакадемії США "Еммі" відбудеться 20 вересня.
Про це в Twitter повідомив американський комік Джиммі Кіммел.
«Я не знаю, де або як, або навіть навіщо ми це робимо, але ми це робимо, і я буду вести церемонію! 72-а церемонія Emmy Awards - в неділю, 20 вересня, на каналі ABC », - написав Кіммел.
Шоумен виступить в ролі ведучого церемонії вручення "Еммі" втретє.
Премія присуджується кращим телепрограм року, які вийшли в прайм-тайм.