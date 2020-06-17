Церемонія вручення премії "Emmy" відбудеться 20 вересня

Церемонія вручення нагороди телеакадемії США "Еммі" відбудеться 20 вересня.

Про це в Twitter повідомив американський комік Джиммі Кіммел.

«Я не знаю, де або як, або навіть навіщо ми це робимо, але ми це робимо, і я буду вести церемонію! 72-а церемонія Emmy Awards - в неділю, 20 вересня, на каналі ABC », - написав Кіммел.

Шоумен виступить в ролі ведучого церемонії вручення "Еммі" втретє.

Премія присуджується кращим телепрограм року, які вийшли в прайм-тайм.