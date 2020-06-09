У Харкові притулок для тварин відкрив двері для відвідувачів
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла прессекретар цього центру Ольга Голубева.
"Два довгих місяці наші вихованці чекали зустрічі з людьми. І ось зараз притулок відкрив двері для бажаючих подарувати увагу і провести вільний час з бездомними тваринами, а це, в основному, собаки та кішки", - зазначила Голубева.
За її словами, відвідувачі ознайомилися з територією притулку, зокрема, з вольєрами, де тримають тварин, а також з майданчиками.
"Гостям також надано можливість вигуляти вподобаних тварин. Таки прогулянки ми будемо практикувати і далі", - додала прессекретар.
Вона зауважила, що захід відбувся за попередньою реєстрацією, про що було заздалегідь оголошено у мережі.
"Гостей на конкретний час зібралося близько 100 осіб. Усі вони дотримувалися правил карантину, мали маски або респіратори, а також гумові рукавички, і під час вигулу тварин знаходилися на дистанції один від одного", - наголосила Голубева.
Як повідомляв Укрінформ, зараз у притулку КП "Центр поводження з тваринами" живуть більше 100 собак та близько 100 котів. Співробітники притулку регулярно виводять собак з вольєрів, а кішки мають власну відкриту площадку для прогулянок.