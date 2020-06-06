Бенксі присвятив нову роботу протестам у США

Британський вуличний художник Бенксі оприлюднив нову роботу, яку присвятив масовим протестам у США після загибелі Джорджа Флойда.

Про це повідомляє NBC News.

"Британський вуличний художник Бенксі оприлюднив у суботу нову картину, присвячену глобальним протестам, викликаним загибеллю Джорджа Флойда під час затримання поліцією", - йдеться у повідомленні.

На картині зображено жалобний портрет з чорною фігурою, оточений свічками та квітами. Полум'я свічки почало підпалювати прапор США.

"Людей з кольоровою шкірою гнітить система. Біла система", - написав художник на своїй сторінці в Instagram.

"Ця неправильна система перетворює їхні життя на страждання, але це не їхня справа виправляти це", - додав митець.

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Як повідомляв Укрінформ, у США тривають численні протести, спричинені смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Його 25 травня затримали у Міннеаполісі при спробі розплатитися у крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд помер від удушення.