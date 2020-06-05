Роналду, Мессі та Неймар найбільше заробили під час пандемії в Instagram

Зіркові футболісти Крістіану Роналду, Ліонель Мессі та Неймар очолили рейтинг заробітків спортсменів в Instagram під час пандемії COVID-19.

Відповідний рейтинг опублікований порталом Attain.

Так, за інформацією порталу, найбільший дохід за цей період (з 12 березня по 14 травня) в 2,1 млн євро - у нападника Ювентуса Кріштіану Роналду.

Друге місце в лідера Барселони Ліонеля Мессі - 1,45 млн євро, третє - у форварда ПСЖ Неймара, який збагатився на 1,33 млн євро.

У топ-п'ятірку також потрапили легендарний ексбаскетболіст Шакіл О'Ніл із 653 тис. євро та колишній футболіст Девід Бекхем - 453 тис. євро.