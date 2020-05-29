Чілдрен Кінофест стартував онлайн, в основній програмі — сім фільмів
Про це повідомляється на сайті організатора кінофестивалю – компанії Артхаус Трафік.
«У 2020 році він вперше відбувається онлайн – із 29 травня по 7 червня на сайті кінофестивалю. За традицією, до конкурсної програми увійшло сім фільмів для глядачів від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Переможця фестивалю визначить його аудиторія – після перегляду фільмів глядачам буде запропоновано оцінити свої враження», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, фільм відкриття Чілдрен Кінофесту – австралійська сімейна стрічка «Мій друг містер Персіваль». Одну з головних ролей у ній виконав лауреат премій «Оскар» та «Золотий глобус», зірка серій фільмів «Пірати Карибського моря» Джеффрі Раш. Фільм, заснований на світовому бестселері «Штормик та містер Персіваль», розповідає історію дивовижної дружби хлопчика та пелікана-сироти.
Окрім неї, за звання найкращого фільму року у конкурсній програмі Чілдрен Кінофесту змагаються фантастична пригодницька стрічка «Фокстер & Макс» (Україна), драма «Салон краси Ромі» (Нідерланди, Німеччина), роуд-муві «Лос Бандо» (Норвегія, Швеція), фентезі «Тім Талер, або Проданий сміх» (Німеччина), та анімаційні фільми «Гол!» (Велика Британія) і «Сіпсік – лялька-друг» (Естонія, Данія).
У позаконкурсній програмі фестивалю на глядачів чекає ретроспективна добірка «Чарівник Жорж Мельєс» та спеціальна подія до Дня захисту дітей – онлайн-прем'єра переможця Чілдрен Кінофесту 2019 року, анімаційного фентезі «Викрадена принцеса».
У межах фестивалю вже вчетверте відбувається Конкурс дитячих фільмів. За традицією, переможців визначить журі українських кінематографістів. Глядачам показу дитячих короткометражних фільмів також запропонують проголосувати онлайн та обрати переможця в номінації «Приз глядацьких симпатій» – автори найкращого фільму у цій категорії отримають 10 тисяч гривень. Серед фіналістів дитячого конкурсу підліткові драми, фільми про дружбу, інопланетян та пандемію, VR та пластилінова анімація. Зі списком фіналістів можна ознайомитися на сайті.
Почесним послом фестивалю у 2020 році став музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.
Місія фестивалю – розвивати в Україні традицію спільних сімейних переглядів кіно та залучати дітей до створення кінофільмів. Усі покази – безкоштовні, за попередньою реєстрацією на сайті. Покази конкурсної програми триватимуть протягом 7 днів, переглянути їх можна буде у будь-який зручний час.