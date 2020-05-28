Оголосили конкурс на премію Олександра Довженка 2020 року

Комітет з Державної премії імені Олександра Довженка оголосив конкурс на здобуття премії 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Твори та документи приймаються Комітетом з Державної премії України імені Олександра Довженка до 15 червня 2020 року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Державна премія України імені Олександра Довженка присуджується за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва щорічно до 10 вересня.

Подання творів здійснюється Міністерством культури та інформаційної політики України, творчими спілками, кіно-, теле- та відеостудіями, мистецькими закладами та науковими установами, громадськими організаціями, редакціями газет і журналів.

Детальніше про умови та необхідні документи - на сайті Держкіно.