Оголосили конкурс на премію Олександра Довженка 2020 року
Укрінформ
Комітет з Державної премії імені Олександра Довженка оголосив конкурс на здобуття премії 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
«Твори та документи приймаються Комітетом з Державної премії України імені Олександра Довженка до 15 червня 2020 року», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, Державна премія України імені Олександра Довженка присуджується за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва щорічно до 10 вересня.
Подання творів здійснюється Міністерством культури та інформаційної політики України, творчими спілками, кіно-, теле- та відеостудіями, мистецькими закладами та науковими установами, громадськими організаціями, редакціями газет і журналів.
Детальніше про умови та необхідні документи - на сайті Держкіно.