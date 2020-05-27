Помер поет і перекладач Мойсей Фішбейн

На 74-му році життя від тяжкої хвороби помер відомий український поет і перекладач Мойсей Фішбейн.

Про це повідомляється на сайті PEN Ukraine.

“(26 травня – ред.) відійшов у засвіти великий український поет, кавалер Ордена За інтелектуальну відвагу Журналу “Ї” Мойсей Фішбейн. Української мови стало менше”, – написав культуролог і політолог Тарас Возняк.

“Ми прощаємося з одним із найбільш проникливих, найбільш тендітних українських ліриків ХХ сторіччя, але не тільки. Фішбейн – справжній феномен української культури, він став українським євреєм – до того ж політичним українським євреєм – коли ще ніяких українських євреїв просто не було. Звісно, були євреї, які ставали справжніми лицарями української культури, але так з’єднати у собі українське й єврейське, Київ і Єрусалим… міг тільки він”, – зазначив у некролозі для Радіо Свобода журналіст Віталій Портников.

Мойсей Фішбейн народився 1946 року в Чернівцях. Працював у Головній редакції Української радянської енциклопедії та літературним секретарем Миколи Бажана. 1979 року внаслідок відмови від співпраці з КДБ був змушений емігрувати. З 1982 року жив у Німеччині. 2003 року повернувся в Україну.

Переклав українською поезії Г. Гайне, Ґ. Тракля, Р. М. Рільке, Г. фон Гофмансталя, П. Целана, Г. К. Артманна, Т. Арґезі, Х. Н. Бяліка, Ш. Бодлера, М. Волошина та інших авторів.

Завдяки Мойсеєві Фішбейну Ізраїль став першою у світі державою, що прийняла на лікування дітей, котрі постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Лауреат Премії імені Василя Стуса. В Україні його також нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня та орденом “За інтелектуальну відвагу”.

Автор книжок “Ямбове коло” (1974), “Збірка без назви” (1984), “Дивний сад” (1991), “Апокриф” (1996), “Розпорошені тіні” (2001), “Аферизми” (2003), “Ранній рай” (2006).