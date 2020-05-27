У Британії знайшли срібну брошку віком понад тисячу років

У Великій Британії у полі знайшли рідкісну англосаксонську брошку з срібла, вік якої перевищує 1000 років.

Про це повідомляє The History Blog.

«Рідкісну англосаксонську брошку знайшов археолог-аматор за допомогою металошукача на полі поблизу Сваффхема у графстві Норфолк», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що брошка виготовлена ​​зі срібла з чорнінням. Діаметр прикраси становить трохи менше 8 см. На брошці зображений хрест з увігнутими перекладинами. Вона прикрашена рослинними мотивами, геометричними фігурами і зображеннями тварин, зокрема собак і міфічних драконів.

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Цілком імовірно, що брошка буде офіційна оголошена скарбом. Тоді музейні структури зможуть його викупити, а кошти будуть поділені в пропорції 50/50 між людьми, які знайшли скарб, і власником земельної ділянки, на якому він був знайдений.