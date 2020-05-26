Влада Франції затвердила "рідні" відповідники популярних англомовних термінів

У Франції оприлюднили офіційні франкомовні відповідники близько 20 термінів з англійської мови, які широко вживаються у сфери культури та сучасних технологій.

Офіційні терміни, наведені у збірці урядових актів – Офіційному журналі – є обов'язковими для використання державними установами, передає власний кореспондент Укрінформу.

Серед близько 20 слів та виразів, які визначила Комісія зі збагачення французької мови, найбільш уживаними є такі: «fake news» - відтепер французькою слід вживати «infox» або «information fallacieuse»; «podcast» (звуковий файл) - «audio» або «audio à la demande»; «spoil» (у значенні розкрити зміст фільму або книжки) – «divulgâcher».

Як відомо, у Франції з 1994 року діє так званий закон Тубона. Тодішній консервативний міністр культури Жак Тубон виступив з ініціативою законодавчо закріпити вимогу використання виключно французької мови та термінології державними органами, в публічних оголошеннях, рекламі, маркуванні товарів, діловому спілкуванні.

«Закон Тубона» став відповіддю на активне проникнення англомовних термінів у французьку мову.