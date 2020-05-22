У Херсоні підняли прапор ХХІІ Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії».

На церемонію у сквері біля Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Куліша прийшли не лише працівники театру, оргкомітет фестивалю, а й журналісти, одягнені у футболки з відповідною емблемою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми підняли прапор ХХІІ Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», тому що саме сьогодні він мав розпочатися. На жаль, через ситуацію, що склалася (через коронавірус – ред.), ми мусили перенести фестиваль. Тому вирішили символічно підняти прапор «Мельпомени Таврії», сповістити своїх друзів з усього світу, що фестиваль може відбутися», - зазначив генеральний директор театру Олександр Книга.

У Херсоні підняли прапор фестивалю «Мельпомена Таврії» / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Він висловив сподівання, що у першій половині вересня фестиваль відбудеться : "Хоча б український контент, якщо не будуть літати літаки і кордони не відкриються, обов’язково проведемо".

За його словами, наразі ведуться перемовини з можливими меценатами та спонсорами.

Книга нагадав, що вже 23 травня театр розпочинає свою роботу на сцені "Театральний дворик". Також глядачів чекають вистави ще на одному відкритому майданчику – Лісовій сцені. Водночас, у театрі готуються організувати роботу й у приміщенні.

За словами гендиректора, театр розпочинає репетиції вистави «Дванадцята ніч» за п'єсою Вільяма Шекспіра, паралельно на Лісовій сцені готують «Сон літньої ночі» - незвичну виставу, коли глядач ходитиме по лісу разом з акторами.