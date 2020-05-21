Італійка виграла картину Пікассо вартістю мільйон євро
Про це повідомляє BBC
«Жителька Італії виграла картину Пабло Пікассо ціною в 1 мільйон євро під час благодійної лотереї, квиток на яку їй подарували», - йдеться в повідомленні.
Картина називається «Натюрморт», Пабло Пікассо написав її 1921 року. Розмір картини - 23 на 46 сантиметрів.
Благодійну подію проводив аукціонний дім Christie's в Парижі. Кошти збирали на будівництво та відновлення колодязів, обладнання селищ і шкіл у Камеруні, Мадагаскарі та Марокко умивальниками і туалетами.
Квитки на благодійну лотерею придбали понад 50 тисяч людей з різних країн світу. Їхня вартість становила 100 євро. За деякою інформацією, переможниця отримала свій квиток у подарунок.
В цілому на благодійну допомогу було зібрано 5,1 млн євро.
Картину для розіграшу надав Девід Нахмад, колекціонер-мільярдер з Монако. Він отримає 900 тисяч, а 100 тисяч євро пожертвує.