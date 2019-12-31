У лондонському музеї пошкодили картину Пікассо вартістю £20 мільйонів

Один з відвідувачів лондонської галереї Tate Modern пошкодив картину Пабло Пікассо "Погруддя жінки".

Про це повідомляє BBC.

"Чоловіка звинуватили у кримінальному правопорушенні у зв'язку з пошкодженням картини Пікассо вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів у галереї мистецтв Tate Modern у Лондоні", - йдеться у повідомленні.

Суд відправив підозрюваного, який своєї провини не визнав, під варту до попереднього слухання, що відбудеться 30 січня. У заставі йому відмовили.

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Галерея не уточнює, якої саме шкоди зазнала картина - повідомляється тільки про те, що її було зірвано зі стіни. Прессекретар галереї заявив: "Витвором опікується наш відділ збереження творів мистецтва для експертної оцінки завданої шкоди".

Картину "Погруддя жінки" Пікассо написав у Парижі у травні 1944 року в останні місяці нацистської окупації. Вважається, що на ній зображено коханку художника Дору Маар.

Фото: tate.org.uk