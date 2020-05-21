За час пандемії щоденні викиди вуглецю повернулись до показників 2006 року

За час пандемії щоденні викиди вуглецю повернулись до показників 2006 року

Дослідження
Укрінформ
Пандемія коронавірусу викликала масштабне скорочення щоденних викидів вуглецю в атмосферу – аж до рівня 14-річної давнини.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Nature Climate

«Підраховане скорочення щоденних викидів вуглецю внаслідок жорстких карантинних обмежень у світі становить за квітень 17%. Це відповідає рівню викидів 2006 року. Загалом же до кінця року цей показник буде ще нижчим», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, результати показали, що середньодобові викиди скоротилися на 18,7 млн тонн вуглецю у порівнянні з минулим роком.

«Ми побачимо, що глобальні викиди вуглецю скоротяться як мінімум на 4% в цьому році, а, можливо, і на 7-8 %. У будь-якому випадку, це буде найбільше падіння від показників після Другої світової війни, а, можливо, й взагалі», — заявив співавтор нового дослідження та голова Глобального вуглецевого проєкту Роберт Джексон.

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Дослідники встановили, що в країнах, де діють суворі приписи щодо перебування вдома, щоденні виїзди наземного транспорту скоротилися на 50% і на 75% — авіаперельоти. У цих секторах викиди скоротилися на 36% і 60% відповідно. Зниження викидів від наземного транспорту склало 43% від загального зменшення щоденних глобальних викидів у порівнянні з 2019 роком. Це пов'язано з тим, що повітряні перевезення дають менше ніж 3% річних викидів вуглецю, тоді як наземний транспорт майже у 10 разів більше.

Водночас у зв’язку з пандемією коронавірусу і зниженням економічної активності, яку вона спричинила, експерти вже заявляли, що Німеччина досягне своїх цілей щодо захисту клімату у 2020 році.

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