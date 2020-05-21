За час пандемії щоденні викиди вуглецю повернулись до показників 2006 року

Пандемія коронавірусу викликала масштабне скорочення щоденних викидів вуглецю в атмосферу – аж до рівня 14-річної давнини.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Nature Climate

«Підраховане скорочення щоденних викидів вуглецю внаслідок жорстких карантинних обмежень у світі становить за квітень 17%. Це відповідає рівню викидів 2006 року. Загалом же до кінця року цей показник буде ще нижчим», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, результати показали, що середньодобові викиди скоротилися на 18,7 млн тонн вуглецю у порівнянні з минулим роком.

«Ми побачимо, що глобальні викиди вуглецю скоротяться як мінімум на 4% в цьому році, а, можливо, і на 7-8 %. У будь-якому випадку, це буде найбільше падіння від показників після Другої світової війни, а, можливо, й взагалі», — заявив співавтор нового дослідження та голова Глобального вуглецевого проєкту Роберт Джексон.

Дослідники встановили, що в країнах, де діють суворі приписи щодо перебування вдома, щоденні виїзди наземного транспорту скоротилися на 50% і на 75% — авіаперельоти. У цих секторах викиди скоротилися на 36% і 60% відповідно. Зниження викидів від наземного транспорту склало 43% від загального зменшення щоденних глобальних викидів у порівнянні з 2019 роком. Це пов'язано з тим, що повітряні перевезення дають менше ніж 3% річних викидів вуглецю, тоді як наземний транспорт майже у 10 разів більше.

Водночас у зв’язку з пандемією коронавірусу і зниженням економічної активності, яку вона спричинила, експерти вже заявляли, що Німеччина досягне своїх цілей щодо захисту клімату у 2020 році.