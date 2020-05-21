Подружжя американців знайшло на дорозі мільйон доларів

Емілі та Девід Шанц з американського штату Вірджинія під час автоподорожі натрапили на дорозі на два мішки для сміття, в яких виявилося близько мільйона доларів.

Про це повідомляє WTVR.

"Подружжя з округу Керолайн знайшло майже мільйон доларів готівкою наїхавши на сміттєві мішки", - йдеться у повідомленні (при цьому точна сума не називається).

Як зазначається, Шанци не стали зазирати до торбинок, а поклали їх до багажника, аби дорогою викинути на смітник. А вже коли зібралися позбутися, як вони гадали, сміття, виявили всередині менші пластикові пакети і в них - величезну суму грошей.

Подружжя одразу зателефонувало до поліції. І зараз правоохоронці з'ясовують, звідки гроші взялися на дорозі.

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У поліції відзначили чесність Шанців, наголосивши, що вони є «добрими членами громади».

Своєю чергою Емілі Шанц зауважила, що вони з чоловіком «учинили правильно, адже гроші нам не належали».

Фото: wtvr.com