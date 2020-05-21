Подружжя американців знайшло на дорозі мільйон доларів
Про це повідомляє WTVR.
"Подружжя з округу Керолайн знайшло майже мільйон доларів готівкою наїхавши на сміттєві мішки", - йдеться у повідомленні (при цьому точна сума не називається).
Як зазначається, Шанци не стали зазирати до торбинок, а поклали їх до багажника, аби дорогою викинути на смітник. А вже коли зібралися позбутися, як вони гадали, сміття, виявили всередині менші пластикові пакети і в них - величезну суму грошей.
Подружжя одразу зателефонувало до поліції. І зараз правоохоронці з'ясовують, звідки гроші взялися на дорозі.
У поліції відзначили чесність Шанців, наголосивши, що вони є «добрими членами громади».
Своєю чергою Емілі Шанц зауважила, що вони з чоловіком «учинили правильно, адже гроші нам не належали».
Фото: wtvr.com