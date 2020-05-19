У Миколаївському зоопарку живе бегемотиха, яка плаває і спить на спині

У Миколаївському зоопарку, який днями відкрили після карантину, місцева мешканка бегемотиха Ріккі розважає відвідувачів тим, що плаває і спить у незвичний для цих тварин спосіб – на спині.

Про це йдеться у відеосюжеті на сторінці зоопарку у Facebook.

«І знову наші відвідувачі панікують, повідомляючи, що в нас бегемот догори черевом в басейні плаває. Спокійно, не хвилюйтеся! Ріккі дійсно так плаває і навіть спить! Догори ногами!», - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Ріккі з'явилася у Миколаївському зоопарку в 2009 році – її привезли з ізраїльського зоопарку, щоб створити пару з місцевим бегемотом Казимиром.

Як уже повідомлялося, під час карантину у Миколаївському зоопарку з'явився новий мешканець – чотирирогий баранчик породи Святого Якова або Джейкоб. Їх розводять як декоративну породу, вони відрізняються своєю незвичною кількістю рогів – два ростуть як у вівці, а два - як у кози.

Фото: inshe.tv