ЮНЕСКО: 13% музеїв у світі можуть не відкритися після завершення пандемії

У Міжнародний день музеїв, 18 травня, в ЮНЕСКО заявили, що близько 13% музеїв у світі можуть не відкритися після завершення пандемії Covid-19.

Про це повідомляється на сайті ЮНЕСКО.

"Приблизно 13% музеїв у всьому світі можуть ніколи не відкритися знову", - повідомляють у ЮНЕСКО.

Як зазначається, понад 90% музеїв закрилися через спалах COVID-19.

В організації закликали допомогти музеям відновити роботу.

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"Музеї відіграють ключову роль у забезпеченні життєстійкості громад. Ми повинні допомогти їм подолати кризу та зберегти їх взаємодію з аудиторією", - заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Наголошується, що понад 85 тисяч музеїв зачинилися у світі через пандемію коронавірусу у різні періоди часу.