Вакарчук долучився до проєкту

Вакарчук долучився до проєкту "Аудіоказки Українською"

Укрінформ
Команда ентузіастів створює унікальний проєкт, який називається "Аудіоказки Українською" і потребує підтримки.

Про це повідомив у Facebook лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Пам’ятаєте, у нашому дитинстві були платівки з казками братів Грімм, Андерсена, Кіплінга, інших? Та майже не було наших казок, записаних українською... А зараз мій хороший знайомий, музикант Едуард Приступа (Діля) разом з однодумцями запустив проєкт "Аудіоказки Українською" - унікальний україномовний, справді казковий, контент для дітей віком від 3 до 9 років. За три місяці командою професійних акторів дубляжу озвучено вже більше 200 аудіоказок", - зазначив Вакарчук.

Він додав, що мета проєкту - 365 аудіоказок в акторському виконанні з музичним супроводом у мобільному додатку, і закликав підтримати команду.

"Я долучився і вас запрошую. Разом у нас все вийде", - написав музикант.

Фондувати проєкт можна на сайті Велика Ідея.

Там, зокрема, можна дізнатися, що до завершення спільнокошту залишився 51 день і зібрано 41 тис. грн. з необхідних 200 тисяч.

Ініціатором та керівником проєкту є Василь Вакулко. Він має 20-річний досвід управління різними проєктами і компаніями, з яких 7 років на телебаченні й кіно як виконавчий і генеральний продюсер.

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Він зазначає, що проєкт стартував 13 січня 2020 року. За три місяці командою професійних акторів дубляжу озвучено вже більше 200 аудіоказок українською мовою. Послухати деякі з них та познайомитися з командою проєкту можна на офіційному сайті.

"В першу чергу ми збираємо кошти на виробництво максимально якісного контенту - аудіоказок з музичним аранжуванням. Коли ми створимо всі 365 казок, вони увійдуть у мобільний додаток для пристроїв на базі Android та iOS (за планового розвитку проєкту додаток має з'явитися уже в кінці літа). Таким чином кожна дитина в світі зможе слухати казки українською зі смартфона чи планшета", - зазначив Вакулко.

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