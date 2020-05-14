Docudays UA та Український інститут представлять 4 документальні проєкти в Каннах

Міжнародний кінофестиваль про права людини Docudays UA спільно з Українським інститутом запрошують українські документальні проєкти до участі в UKRAINIAN SHOWCASE @ Cannes Docs, що відбудеться онлайн 22–26 червня на Marché du Film в рамках секції Cannes Docs.

Про це повідомляє пресслужба Docudays UA.

«Цього року вперше за підтримки Українського інституту та Docudays UA українські продюсери та режисери презентуватимуть свої проєкти представникам найвпливовіших міжнародних фестивалів та сейлз-агенцій на головному ринку світового кіно - у Каннах. Це можливість для авторів майбутніх стрічок знайти надійних партнерів для дистрибуції та домовитись про світову прем’єру майбутнього фільму. Окрім презентації, проєкти-учасники отримають індивідуальні консультації від провідних міжнародних експертів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, дедлайн для подачі заявки - 23 травня; оголошення результатів відбору — 28 травня.

Подати заявку можуть автори проєктів документальних повнометражних фільмів у жанрі креативної та авторської документалістики для фестивальної та кінотеатральної дистрибуції. Це мають бути проєкти на стадії постпродакшену та готові презентувати не менше 10 хвилин чорнового монтажу майбутнього фільму.

До участі в UKRAINIAN SHOWCASE @ Cannes Docs буде відібрано чотири проєкти. У самій онлайн-презентації зможуть взяти участь до двох членів творчої команди, обов’язковою є присутність режисера або продюсера фільму. Робоча мова події — англійська.

Як наголошується, пріоритет матимуть стрічки, в яких немає сейлз-агента та домовленостей щодо світової прем’єри на фестивалі.

Презентація проєкту на Cannes Docs має бути першою міжнародною презентацією фільму на етапі постпродукції. Допускаються проєкти, що мали міжнародні презентації на етапах девелопменту та продакшену, а також в Україні — на будь-якому етапі виробництва.

Заявник має заповнити анкету, де необхідно вказати контактні дані, долучити синопсис фільму та посилання на 10 хвилин чорнового монтажу фільму, а також написати мотиваційний лист.

Marché du Film - спеціальна професійна програма від Cannes Docs, яка щороку об’єднує авторів, продюсерів та всіх залучених у виробництво повнометражних документальних фільмів, а також фахівців індустрії. Діючи у самому серці світового кінофестивалю №1, Cannes Docs укотре підтверджує фундаментальну роль та місце документального жанру і працює над органічною та як ніколи актуальною його інтеграцією в глобальну кіноіндустрію.

Як повідомляв Укрінформ, Каннський кінофестиваль, який мав відбутися з 12 по 23 травня і через епідемію коронавірусу був перенесений на червень, вирішили взагалі не проводити у 2020 році.

Відібрані на конкурс стрічки покажуть до весни 2021 року на інших фестивалях, зокрема у Венеції, частину програми покажуть у кінотеатрах. Список фільмів оголосять на початку червня.

Кіноринок Каннського фестивалю Le Marché du film du Festival de Cannes цього року, вперше за понад 60 років свого існування, відбудеться в онлайн-форматі, з 22 до 26 червня.