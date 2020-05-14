Рятувальники Кривого Рогу допомогли доправити пацієнта вагою 300 кілограмів до лікарні

У Кривому Розі Дніпропетровської області днями до рятувальників звернулися з незвичайним проханням: медпрацівники попросили надати допомогу в евакуації пацієнта з дуже великою вагою.

Про це повідомляє сайт Кривий Ріг Life.

"Чоловікові, який проживав в одній з квартир багатоповерхівки № 29 по вулиці Доватора Терновського району, терміново потрібна була госпіталізація. Це молода людина, 1982 року народження. До нього прибули медики швидкої допомоги, провели огляд і встановили діагноз - "Серцева астма", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що через таку хворобу чоловік вів малорухливий спосіб життя і мав велику вагу - 300 кг. Самостійно пересуватися він не міг. Тому медики звернулися до рятувальників.

Ситуація ускладнювалась і тією обставиною, що живе пацієнт на 8 поверсі.

За допомогою спеціального обладнання медики і рятувальники організували евакуацію пацієнта, забезпечили його транспортування до медзакладу Кривого Рогу.