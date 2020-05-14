Рятувальники Кривого Рогу допомогли доправити пацієнта вагою 300 кілограмів до лікарні
Про це повідомляє сайт Кривий Ріг Life.
"Чоловікові, який проживав в одній з квартир багатоповерхівки № 29 по вулиці Доватора Терновського району, терміново потрібна була госпіталізація. Це молода людина, 1982 року народження. До нього прибули медики швидкої допомоги, провели огляд і встановили діагноз - "Серцева астма", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що через таку хворобу чоловік вів малорухливий спосіб життя і мав велику вагу - 300 кг. Самостійно пересуватися він не міг. Тому медики звернулися до рятувальників.
Ситуація ускладнювалась і тією обставиною, що живе пацієнт на 8 поверсі.
За допомогою спеціального обладнання медики і рятувальники організували евакуацію пацієнта, забезпечили його транспортування до медзакладу Кривого Рогу.