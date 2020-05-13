У Тихому океані знайшли рештки корабля, що пережив дві світові війни

Американські приватні компанії Ocean Infinity та Search Inc., які займаються дослідженням морського дна, знайшли біля узбережжя Гаваїв рештки військового корабля «Невада», який пережив дві світові війни.

Про це повідомила компанія Ocean Infinity.

"Бойовий корабель-ветеран, який брав участь в обох світових війнах та використовувався для випробувань атомної зброї, виявили в Тихому океані за допомогою сучасних пошукових технологій", - йдеться у повідомленні.

Знайшли корабель «Невада» за 120 кілометрів на південний захід від бухти Перл-Гарбор, на глибині 4,7 кілометра. Піднімати рештки бойового судна наразі не планують.

Лінкор «Невада» спустили на воду ще 1914 року. Він став другим кораблем, названим на честь штату США. Наприкінці Першої світової війни був одним з кораблів, що супроводжував тодішнього президента США Вудро Вільсона під час візиту до Європи.

У Другу світову «Невада» був одним з кораблів, що стояв у бухті Перл-Гарбор під час нападу Японії у грудні 1941-го. Тоді його серйозно пошкодили, він затонув на мілині, але пізніше був відновлений. Лінкор брав участь у низці воєнно-морських операцій часів Другої світової, зокрема висадці союзних військ у Нормандії у червні 1944 року.

У повоєнний час «Неваду» перетворили на об’єкт випробувань ядерної зброї. Зрештою, 1948-го він затонув внаслідок торпедного удару під час військових навчань.

Фото: Ocean Infinity.