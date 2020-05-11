Каннський кінофестиваль цьогоріч не проводитимуть

Про це повідомляє Le Figaro із посиланням на президента кінофестивалю П’єра Лескура.

«Каннський кінофестиваль у традиційному вигляді скасований. Ми розглянули всі можливі варіанти його проведення у режимі реального часу. До кінця літа не буде фестивалю», - заявив Лескур.

Організатори вибрали стратегію «перерозподілу» фільмів по осінніх фестивалях, зокрема стрічки планують показати на Венеційському кінофестивалі.

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Окрім цього, гендиректор фестивалю Тьєррі Фремо наголосив що «Канни могли відбутися лише так, як завжди: з зірками, глядачами та пресою», а точно не з карантинними обмеженнями.

Втім, організатори планують на початку червня оголосити перелік стрічок, які мали показати під час Каннського кінофестивалю-2020. Усі ці стрічки мають показати до весни 2021 року.

Як відомо, Каннський кінофестиваль мав відбутися з 12 по 23 травня. Раніше повідомлялося, що через коронавірус його перенесли на 22-26 червня у режимі онлайн.