У Франції зняли документальний фільм про сучасну Україну, що розповідає про проблеми, з якими стикнулася наша країна, а також про її перспективи.

Про прем’єру кінострічки «Дипломати люди дії на усіх напрямках в Україні» повідомило у Twitter МЗС Франції.

«Відкрийте для себе діяльність Франції в Україні. Дивіться наш документальний фільм «Дипломати люди дії на усіх напрямках в Україні», - йдеться у дописі.

У фільмі посол Франції в Україні у 2015-2019 роках Ізабель Дюмон, яка нині очолює французьке диппредставництво на Кіпрі, розповідає про сучасну Україну.

«Україна - це велика країна у фізичному і територіальному вимірі, з численним освіченим населенням, з прекрасною системою вищої освіти, з освіченими людьми, спроможними до виробництва. Тутешні сільськогосподарські виробники є одними з найбільш феноменальних у світі, але країна через повсюдну корупцію, а також через війну сьогодні має великі проблеми», - зазначає Дюмон.

За її словами, через ці проблеми, до яких додається відсутність верховенства права та ефективного управління країною, у світі вже понад 20 років лише говорять про великий потенціал України. «Але я переконана, що за короткий час Україна спроможна зробити великий стрибок, буквально за кілька років стати передовою країною Європи. Для цього потрібно здійснити необхідні зміни», - зауважила дипломат.

У фільмі йдеться про поїздки французьких дипломатів у Широкине, Гнутове, Маріуполь, про співпрацю з іноземними дипломатами, акредитованими в Києві, зустрічі з місцевими мешканцями, правозахисниками, представниками гуманітарних та міжнародних організацій.

Дюмон розповіла про проєкти, які вдалося реалізувати Франції в Україні за останні 3-4 роки. Зокрема, про зведення фільтрувальної станції в Маріуполі та укриття над Чорнобильською АЕС, постачання МВС, ДСНС та Нацгвардії України 55 вертольотів виробництва Airbus Helicopter.

Також детально аналізуються підсумки саміту Нормандської четвірки, що відбувся у грудні 2019 року у Парижі, та інші заходи за участю представників української влади та французьких дипломатів, у т.ч. чинного посла Франції в Україні Етьєна до Понсена.

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Документальну стрічку тривалістю 43 хв оприлюднено на YouТube. Фільм франкомовний із субтитрами, зокрема українською.

Посол України у Франції Олег Шамшур у Twitter подякував МЗС Франції та французьким колегам за підтримку нашої країни. «Ми цінуємо підтримку Франції за незмінну відданість боротьбі з російською агресією», - зазначив він.