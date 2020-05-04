Вилікувалася 101-річна американка, яка народилася під час пандемії “іспанки”
Про це повідомляє CNN.
«Анджеліна Фрідман пережила рак, викидні, внутрішні кровотечі, сепсис і тепер уже не одну, а дві пандемії. Через більш, ніж 100 років, переживши пандемію іспанського грипу 1918 року, 101-річна жінка перемогла коронавірус», - йдеться в повідомленні.
Адміністратор будинку для літніх людей у Нью-Йорку, де живе Фрідман, сказав, що бабця повернувся до свого старого "Я" і зараз насолоджується життям, ніби нічого не сталося.
Як відомо, Анджеліна Сціалес (нині – Фрідман) народилася в 1918 році на кораблі, який перевозив іммігрантів з Італії до Нью-Йорка. Це було якраз у розпал пандемії 1918 року. Її мати померла, народжуючи, і дві її сестри допомогли їй вижити, поки вони не змогли знову возз’єднатися зі своїм батьком у Нью-Йорку.
Як повідомлялося, у США станом на ранок 4 травня виявлено 1 118 384 випадки зараження, включаючи 68,6 тисяч летальних. При цьому штат Нью-Йорк є одним із найбільш постраждалих від хвороби.
Фото: CNN