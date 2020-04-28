Netflix випустив документальний серіал про коронавірус

Американський стрімінг-сервіс Netflix випустив перший епізод документального серіалу про пандемію Covid-19 — Coronavirus. Explained.

Про це йдеться на сайті сервісу.

«У 2020 році світ змінився. Цей тематичний серіал досліджує пандемію коронавірусу, зусилля для боротьби з нею та методи для управління ментальним здоров'ям», — йдеться в описі продукту.

Перший епізод серіалу вийшов в ефір 26 квітня, збігшись з річницею трагедії на ЧАЕС.

Як повідомлялося, американський стрімінг-сервіс Netflix з початку року збільшив число передплатників на 15,8 млн осіб на тлі вимушеної самоізоляції людей по всьому світу через пандемію коронавірусу.

За даними Worldometer, станом на 15.00 28 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 по всьому світу становить 3 081 561, серед яких 212 337 смертей та 931 946 випадків одужання пацієнтів.