У Флориді знайшли "невловимий" старовинний іспанський форт

Американські археологи виявили місцезнаходження таємничої іспанської фортеці 16 століття Сан-Антон-де-Карлос на західному узбережжі Флориди.

Про це повідомляє PHYSORG.

«Дослідники з Флориди та Джорджії знайшли залишки форту Сан-Антон-де-Карлос, однієї з перших місій єзуїтів у Північній Америці. Цей іспанський форт був збудований у 1566 році в столиці Калуса, найвпливовішого племені корінних американців регіону. Археологи та історики давно підозрювали, що форт Сан-Антон-де-Карлос, який існував лише кілька років, розташовувався на території Маунд-Кі. Дослідники шукають конкретні докази в цій області з 2013 року», - йдеться в повідомленні.

Відкриття проливає нове світло на історію колонізації сучасної Флориди в іспанський період. За словами почесного куратора напрямку археології та етнографії Південної Флориди в університеті Флориди Вільяма Марквардта, народ Калуса представляв собою одну з найбільш політично складних груп мисливців-збирачів і рибалок у світі. Ці люди чинили опір європейській колонізації протягом майже 200 років. Калуса також побудували масивні споруди, відомі як водотоки, які діяли як загони для риби, забезпечуючи їжу для населення.

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Розкопки показали, що форт є найстарішим в континентальній Північній Америці прикладом використання примітивного різновиду бетону — таббі. На виготовлення такого бетону йшло вапно, яке отримували з раковин устриць та інших морських молюсків.

Марквардт сказав, що, хоча команда виявила значну кількість знайдених стін, це все ще лише невеликий зразок всього форту, і ще багато що належить вивчити і розкопати.

Нещодавно археологи виявили, що жителі стародавнього римського міста Помпеї сортували сміття з метою його подальшого використання в будівництві чи для перепродажу.

Фото з сайту phys.org