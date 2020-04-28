У Флориді знайшли "невловимий" старовинний іспанський форт
Про це повідомляє PHYSORG.
«Дослідники з Флориди та Джорджії знайшли залишки форту Сан-Антон-де-Карлос, однієї з перших місій єзуїтів у Північній Америці. Цей іспанський форт був збудований у 1566 році в столиці Калуса, найвпливовішого племені корінних американців регіону. Археологи та історики давно підозрювали, що форт Сан-Антон-де-Карлос, який існував лише кілька років, розташовувався на території Маунд-Кі. Дослідники шукають конкретні докази в цій області з 2013 року», - йдеться в повідомленні.
Відкриття проливає нове світло на історію колонізації сучасної Флориди в іспанський період. За словами почесного куратора напрямку археології та етнографії Південної Флориди в університеті Флориди Вільяма Марквардта, народ Калуса представляв собою одну з найбільш політично складних груп мисливців-збирачів і рибалок у світі. Ці люди чинили опір європейській колонізації протягом майже 200 років. Калуса також побудували масивні споруди, відомі як водотоки, які діяли як загони для риби, забезпечуючи їжу для населення.
Розкопки показали, що форт є найстарішим в континентальній Північній Америці прикладом використання примітивного різновиду бетону — таббі. На виготовлення такого бетону йшло вапно, яке отримували з раковин устриць та інших морських молюсків.
Марквардт сказав, що, хоча команда виявила значну кількість знайдених стін, це все ще лише невеликий зразок всього форту, і ще багато що належить вивчити і розкопати.
Нещодавно археологи виявили, що жителі стародавнього римського міста Помпеї сортували сміття з метою його подальшого використання в будівництві чи для перепродажу.
Фото з сайту phys.org