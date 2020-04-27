Колекцію екоцентру Поліського університету поповнили екзотичні рослини

В освітньому просторі «Екоцентр», що на базі Поліського національного університету в Житомирі, з’явилося близько 10 екзотичних рослин.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла керівник навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища Поліського національного університету Тетяна Федонюк.

«Днями ми отримали близько десятка екзотичних рослин. Багато їх видів ростуть в Азії, як от аморфофаллус, що розповсюджений тільки на острові Суматра. Сарраценії трапляються у Південній Америці, Азії, але вже мігрували в інші регіони. Це все види рослин, які для нашої зони не характерні, дуже рідкісні, й на території України їх - одиниці. Ми шукаємо їх по всьому світу, замовляємо або обмінюємося», - розповіла Федонюк.

Колекцію екоцентру Поліського університету поповнили близько 10 екзотичних рослин / Фото надані Тетяною Федонюк

За її словами, колекція екоцентру поповнилася такими рослинами, як десмодіум (танцююче дерево), пітахайя (їстівний кактус), сарраценії, юнкус (ситник спіральний) епефіллум зигзагоподібний (кактус «риб’яча кістка»), мімоза цнотлива (квітка кохання), аморфофаллус (зміїна пальма).

Загалом в екоцентрі наразі близько 50 різних рослин, які вирощують, аби вийти за формат звичних лекцій і показати студентам їхні фізіологічні функції. Наприклад, мімоза цнотлива допомагає демонструвати чутливість цитоплазми, адже при дотику її листки закриваються.

Раніше в екоцентрі у Житомирі з’явилися три види рослин-хижаків. Крім того, там живуть павуки-птахоїди, а ще - один з видів південноамериканських тарганів родини Blaberidae, якого називають тарганом-архімандритом.