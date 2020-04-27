Олеся Жураківська не виключає, що колись створить одяг для "нормальних" жінок

Актриса театру і кіно Олеся Жураківська не виключає, що колись створить власну дизайнерську колекцію.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

«Я не можу сказати, щоб це було чітко окреслене бажання, але кожного разу, коли я купую собі одяг (а я висока, в мене немаленький розмір ноги, довгі руки, все при мені), я думаю: «Господи, треба сісти та зробити колекцію для нормальних жінок!» - так актриса відповіла на запитання, чи можливо, що колись ми побачимо на подіумі вбрання від Олесі Жураківської, адже за першою освітою вона технолог швейного виробництва.

«Жінки ж різні, є крупні, є високі, і їм іноді дуже складно знайти красивий, сучасний, зручний одяг з якісних матеріалів. Воно мені дивно, враховуючи, що у нас багато таких жінок - ну, не Корея і не Японія у нас!» - додала вона.

Жураківська розповіла, що зараз перша професія у неї як хобі, вона прекрасно вміє конструювати одяг і, коли має час, залюбки це робить.

«Ще до вступу до технікуму легкої промисловості я вміла шити. Моя мама все життя працювала в індивідуальному пошиві одягу, і для нас із сестрою завжди була така забава: мама саджала нас на ковдру, кидала нам всілякі обрізи, шматочки мережива, давала голку, нитку, і ми з Оксаною сиділи і шили цілими днями», - поділилася актриса дитячими спогадами.

Фото Анастасії Мантач