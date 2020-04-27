Клопотенко провів "борщовий" онлайн-урок для дружин дипломатів у Туреччині

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко провів онлайн-урок приготування борщу для дружин акредитованих у Туреччині послів та представників української громади.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переконаний, що український борщ - страва, гідна міжнародного визнання. Думаю, років за п'ять усі будуть знати, що таке український борщ, полюблять його особливий смак", - заявив Клопотенко на початку майстер-класу.

Слід зазначити, що проведення безкоштовних кулінарних онлайн-уроків від шеф-кухарів з усього світу започаткувала Алісія Сантана, дружина представника ООН у Туреччині, яка сама є професійним шеф-кухарем.

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"Ми дуже раді, що Євген погодився взяти участь та провів заняття так легко й невимушено… Кулінарна дипломатія - найефективніший спосіб позитивно представити нашу країну іноземцям, закохуючи їх у наші кулінарні традиції та модерні її втілення", - зазначила дружина посла України у Туреччині Тетяна Сибіга.

До майстер-класу долучилися понад 20 учасників з різних країн, а також представники української громади в Туреччині. І всі погодилися, що борщ виявився досить простим у приготуванні, а смак перевершив усілякі очікування.