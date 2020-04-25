Docudays UA цьогоріч покаже 70 фільмів

Сімнадцятий Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, що відкрився 24 квітня в онлайн-форматі, покаже 70 документальних фільмів та 45 онлайн подій.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі кінофестивалю.

«17 Docudays UA пройде в мережі з 24 квітня до 3 травня. Цьогоріч дивитися фестивальні стрічки, брати участь у правозахисних дискусіях і майстер-класах відомих режисерів та режисерок зможуть не лише кияни, а й уся Україна. Усі фестивальні кінопокази та онлайн-трансляції будуть безкоштовними», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, фестивальна програма включає два блоки – покази кіно та онлайн-трансляції.

Кінопрограма нараховує 70 документальних стрічок з різних куточків світу на платформі docuspace.org. Для перегляду документального кіно потрібно лише зареєструватися. Більшість фільмів доступні на DOCUSPACE з 24 квітня по 10 травня.

Винятком є стрічки національного конкурсу, які можна подивитися на платформі за таким розкладом: 25.04, 18:00 – «Земля блакитна, ніби апельсин»; 26.04, 18:00 – «Зарваниця»; 27.04, 18:00 – «War Note»; 29.04, 18:00 – «Будинок»; 1.05, 18:00 – «Не хвилюйся, двері відчиняться». Фільм відкритий для перегляду протягом доби після зазначеної дати.

Деякі з фестивальних стрічок матимуть обмежену кількість переглядів. Інформація про це буде доступною на сторінці фільму на DOCUSPACE.

Програма онлайн трансляцій – це справжній документальний марафон з 24 квітня до 3 травня включно на сторінках Docudays UA. Для всіх охочих підготували 45 онлайн подій: «ранкові вправи» з гостями та друзями фестивалю, в обід запрошують смакувати суп у компанії режисерів фестивальних стрічок. Це також стріми майстерні DOCU/КЛАС, розмови тет-а-тет про кіно з режисерами та кінокритиками.

Усі зустрічі транслюватимуться на головному фестивальному сайті docudays.ua, а також на Youtube-каналі та на сторінках відповідних Facebook-подій.