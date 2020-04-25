Сенцов закликав дивитися 17-й Docudays UA

Член журі у номінації RIGHTS NOW!, український кінорежисер, письменник, громадський діяч Олег Сенцов закликав переглянути події 17-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Про це він написав у Facebook.

«Я люблю документальне кіно та цей фестиваль. У дореволюційні часи я його часто відвідував як глядач, бо там демонструють кращі українські та світові документальні стрічки про права людини і не тільки. Цього року я погодився бути у журі, бо це честь для мене. Я особливо вдячний цьому фестивалю, його команді і глядачам за підтримку українських політв’язнів та полонених», - зазначив Сенцов.

Він висловив жаль, що через коронавірус усі заходи та покази відбудуться онлайн.

«Але краще так, ніж скасовувати цю важливу подію. Так що усі прихильники справжнього кіно, заходимо на сайт кінофестивалю та дивимось стрічки разом!» - закликав кінорежисер.

Як повідомляв Укрінформ, нагороду RIGHTS NOW! вручають креативному документальному кіно, що досліджує сучасний світ і робить значний внесок у дискусію про людську гідність, свободу та рівність. На неї номінуються 10 фільмів з усіх кінопрограм Docudays UA.

17-ий Docudays UA триватиме з 24 квітня по 3 травня. Вперше він пройде в онлайн-режимі.