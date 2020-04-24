Бейонсе пожертвувала $6 мільйонів постраждалим від пандемії

Американська співачка Бейонсе пожертвувала $6 млн на допомогу, зокрема психологічну, постраждалим під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на її сайті.

«Багато сімей живуть у будинках у районах, які недостатньо обслуговуються, де соціальне дистанціювання практично неможливо. Спільноти, в яких уже не вистачало коштів на освіту, охорону здоров'я і житло, нині стикаються із загрозливими показниками захворюваності та смертності. Вони не мають доступу до тестування і справедливого медичного обслуговування. Це безпрецедентні часи, і нам знадобляться наші колективні зусилля, щоб змінити ситуацію», - йдеться у публікації.

Як наголошується, для вирішення цих потреб фонд співачки BeyGOOD разом з фондом засновника Twitter Джека Дорсі Start Small «пожертвують 6 мільйонів доларів місцевим організаціям» для закупівлі необхідних захисних та дезінфікуючих засобів.

Співачка сподівається, що завдяки фінансуванню організації зможуть продовжувати приймати тих, кому потрібна психологічна допомога у Х’юстоні, Нью-Йорку, Новому Орлеані та Детройті.

Як повідомляв Укрінформ, раніше засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував 1 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 2 745 469 випадків зараження коронавірусом, з них 191 791 летальний, 755 462 особи одужали.