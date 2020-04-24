Мусульмани святкують Рамадан на карантині

У мусульман 24 квітня розпочався місяць обов'язкового посту Рамадан, який в цьому році пройде на карантині в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє AFP.

«Мусульмани у всьому світі почали відзначати Рамадан в п'ятницю на карантині - безпрецедентній забороні на сімейні зібрання і масові молитви», - йдеться в повідомленні.

Священний місяць Рамадан в цьому році мусульмани святкують зі сходом сонця 24 квітня, піст триватиме до заходу 23 травня. Цей період у мусульман вважається часом духовного воскресіння, боротьби з бажаннями й слабкостями.

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Як зазначає видання, через введені по всьому світу обмеження на пересування і масові зібрання в зв'язку з пандемією коронавірусу, початок священного посту для багатьох мусульман в Азії, на Близькому Сході і в Північній Африці не буде нагоди відзначити святково в звичному розумінні. Так, наприклад, в більшості країн заборонено молитися в мечетях або зустрічатися компаніями за іфтарами, куди зазвичай запрошуються сусіди, друзі й родичі.

Станом на ранок 24 квітня в світі зафіксовано 2 725 920 випадків коронавірусу, зокрема 745 905 осіб одужали і 191 061 померла.