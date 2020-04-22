Карантин "додав" Netflix майже 16 мільйонів нових передплатників

Американський стрімінг-сервіс Netflix з початку року збільшив число передплатників на 15,8 млн осіб на тлі вимушеної самоізоляції людей по всьому світу.

Про це повідомляє The Verge.

"Netflix додав 15,8 мільйона передплатників, більш ніж удвічі більше за очікувані 7,2 мільйона", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, загальна кількість передплатників Netflix досягло рекордних 182 млн осіб по всьому світу.

Наголошується, що за підсумками першого кварталу сервіс спромігся отримати виручку в розмірі $5,77 млрд.

Незважаючи на високі показники, у відкритому листі своїм акціонерам керівництво Netflix зазначило, що в майбутньому ситуація може змінитися - передбачається, що зі скасуванням карантину на тлі COVID-19 кількість передплатників буде зменшуватися.