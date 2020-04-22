У Чорнобильській зоні врятували лоша, яке відбилося від табуна

На згарищі у Чорнобильській зоні відчуження знайшли двотижневу самичку коня Пржевальського, яка відбилася від табуна і постраждала у пожежі.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Ми не знаємо, де поділась мама-кобила цієї маленької конячки Пржевальського, але лісники побачили, як лоша саме бродить біля одного зі згарищ зони відчуження. Можливо, чимось наляканий табун не помітив, як загубив маля", - йдеться у повідомленні.

Лісники повідомили про знайду співробітникам Чорнобильського заповідника.

Лоша, вік якого визначили як щонайбільше два тижні, почувалося недобре. Його погодився прихистити у себе притулок для диких тварин при кінно-спортивному клубі "Магнат" під Києвом, де професійні ветеринари знають, що може знадобитися такому маляті.

Завдяки злагодженій співпраці співробітників режимних служб заповідника та Державного агентства з управління зоною відчуження лоша швидко й без перешкод перевезли через КПП. Там його забрали волонтери-зоозахисники і доправили до притулку.

"Відучора маленький пржевалець вже освоюється в новому домі. Спеціалісти притулку помітили в нього опіки від блукання згарищем. Ще в нього виявились коліки. Тобто лошатку доведеться поправляти здоров’я", - зазначили в заповіднику.

Як повідомляв Укрінформ, із 4 квітня у Чорнобильській зоні тривають лісові масштабні пожежі. Наразі продовжується ліквідація осередків горіння і тління на території чотирьох лісництв.