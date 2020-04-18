Продовження "Пісні льоду і полум’я" може вийти до кінця року

Автор саги «Пісня льоду і полум’я», за мотивами якої був знятий серіал "Гра престолів", Джордж Мартін повідомив, що в період карантину зосередився над завершенням шостої, передостанньої, книги епосу - "Вітрах зими".

Про це він написав на своєму персональному сайті "Not a blog". "Сам я пишу лише "Вітри зими". Вестерос кличе!, завірив фанатів культовий автор. Попередня, п’ята книга серії - "Танок з драконами" вийшла ще у 2011 році", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Зірка "Гри престолів" заявляє, що одужав від COVID-19 Всього автор запланував 7 книг. Фото: www.ridus.ru