Виставу Театру на лівому березі покажуть на International Online Theatre Festival-2020

Вистава "Сімейний альбом / Album di Famiglia" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра буде показана в головній програмі театрального онлайн-фестивалю International Online Theatre Festival-2020.

Про це Укрініформу розповів директор-художній керівник театру Стас Жирков.

"Це до того, чим ми займаємося на карантині. Ось, потрапили на дуже крутий фестиваль, який проходить онлайн разом з першою когортою світового театру", - сказав він.

Жирков розповів, що виставу "Сімейний альбом/Album di Famiglia" режисера Маттео Спіацці було обрано з-поміж більше ніж ста заявок до головної програми, яка складається з 23-х постановок.

Окрім неї на фестивалі представлені постановки (A)pollonia (режисер Кшиштоф Варліковський), "Заміжжя Марії Браун" та "Ворог народу" (режисер Томас Остермайер), "Орландо" Кеті Мітчел, "Ленін" (режисер Міло Pау), постановки компаній Schaubühne, Reckless Sleepers, English Touring Theatreа, а також "Психоз" за Сарою Кейн від Електротеатру "Станіславський", "Октавія. Трепанація" (режисер Борис Юхананов) та інші.

International Online Theatre Festival-2020 - це щорічний театральний онлайн-фестиваль, на якому представлені роботи світових митців. У час, коли пандемія COVID-19 паралізувала розвиток театру, фестиваль пропонує переглянути постановки найкращих у своїй справі.

Фестиваль має на меті створити інтернет-простір, який розмиває географічні кордони, відкидає обмеження щодо національної ідентичності та, що найважливіше, об'єднує глядачів як спільноту людей, що мислять.