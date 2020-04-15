Головний дзвін Нотр-Даму нагадає ввечері про торішню пожежу

Один з двох найбільших дзвонів Собору Паризької Богоматері «Еммануїл» з нагоди річниці пожежі вперше «заграє» у середу о 20:00.

Про це повідомляє AFP.

«Один з двох найбільших дзвонів «Емануїл» у південній вежі Нотр-Дам де Парі задзвонить у середу о 20:00 ранку, щоб нагадати про пожежу у соборі рік тому: це буде єдина подія, запланована на час карантину через коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Таке рішення ухвалив голова установи, яка опікується реставрацією готичного собору генерал Жан-Луї Джорджлін. «Я ухвалив рішення продзвонити у цей дзвін, щоб висловити у такий спосіб єдність з французами, які одночасно аплодують тим, хто бореться проти коронавірусу», - зазначив він.

У міністерстві культури Франції у свою чергу нагадали про роковини жахливої пожежі, що сталася торік, знищивши дах Собору Паризької Богоматері. «Рік тому собор Нотр-Дам у Парижі згорів #ОсьЦейДень», - йдеться у дописі міністерства у Twitter.

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Собор Паризької Богоматері має два великі дзвони, встановлені у південній вежі: «Еммануїл» (1686) та «Марі» (2013). «Еммануїл», перше ім'я якого позначає Христа і означає «Бог з нами», був вилитий у 1686 році з міді від середньовічного дзвону. Його замовниками були король Людовик XIV і королева Марія-Тереза. Дзвін важить 13 тонн, а його крило - 500 кг. Це другий за величиною дзвін у Франції після дзвону паризького Сакре-Кьор. Звуки «Емануїла» лунали лише у дні великих урочистостей (зокрема, на Великдень) та з нагоди особливих випадків (перемоги у Першій та Другій Світових війнах, падіння Берлінської стіни, обрання та смерті Пап Римських).

Як повідомлялося, 15 квітня 2019 року Собор Паризької Богоматері зазнав великих руйнувань унаслідок масштабної пожежі. Відтоді собор перебуває на реконструкції і недоступний для публіки. Цього року у Соборі Паризької Богоматері вперше за 200 років не проводили різдвяної меси. А 10 квітня ц.р. вперше після масштабної пожежі у соборі пройшло богослужіння без присутності вірян.

Фото: АА